В Кинельском районе горел склад

В ночь на пятницу, 26 декабря, в 00:20 в Кинельском районе открытым пламенем горел склад,передает пресс-служба ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС". Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.
Пожар произошел в селе Трехколки на ул. Железнодорожной. Пламя охватило площадь в 150 кв. метров.
В 1:20 огонь был локализован, в 2:12 минут объявили ликвидацию открытого горения. В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава на 3 единицах техники. Причина возникновения устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !