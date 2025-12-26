В Кинельском районе горел склад

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на пятницу, 26 декабря, в 00:20 в Кинельском районе открытым пламенем горел склад,передает пресс-служба ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС". Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС