На пожаре в Чапаевске погиб ребенок, еще три человека пострадали

В субботу, 27 декабря, в Чапаевске произошел пожар, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Частный дом на ул. Суворова, 187 загорелся в 20:17. Пожар распространился на 70 кв. м. Силами 20 человек и четырех единиц техники возгорание удалось ликвидировать в 21:05.

В результате пожара погиб семилетний ребенок. Еще три человека пострадали.