На пожаре в Чапаевске погиб ребенок, еще три человека пострадали

В субботу, 27 декабря, в Чапаевске произошел пожар, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Частный дом на ул. Суворова, 187 загорелся в 20:17. Пожар распространился на 70 кв. м. Силами 20 человек и четырех единиц техники возгорание удалось ликвидировать в 21:05.
В результате пожара погиб семилетний ребенок. Еще три человека пострадали.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !