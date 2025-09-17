Под Самарой пропал 14-летний парень

В Волжском районе Самарской области разыскивают пропавшего подростка. Об этом сообщает Поисковый отряд "ЛизаАлерт".

16 сентября 14-летний Игорь Судариков ушел из дома в пос. Смышляевка и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза, был одет в светло-серую кофту, черные штаны и синие кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, информацию можно сообщить по телефону "горячей линии" 8(800)7005452 или 112.