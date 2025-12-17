ВТБ подарил Самаре праздничную новогоднюю ёлку

ВТБ в рамках общероссийской праздничной кампании установил в Самаре 16-метровую новогоднюю ель. Инсталляция размещена на ключевой городской площадке — на пересечении улиц Молодогвардейская и Маяковского, у входа в цирк им. Олега Попова.

Праздничный объект, выполненный по специальному проекту, стал подарком банка городу, и будет выполнять роль одной из центральных новогодних точек притяжения в течение всего зимнего сезона. Пушистая ель украшена более чем 400 шарами и 800 метрами ярких гирлянд. Ее основание декорировано в рамках общероссийской праздничной кампании ВТБ под слоганом "Новогодничайте". Основным решением кампании выбраны вязаные элементы: теплый синий шарф, еловые ветки, вязаные персонажи, а также слоган, который максимально точно отражает то, что хочется делать во время каникул: новогодничать.

"Установка ели в сердце города — это наш вклад в создание праздничной атмосферы для жителей и гостей Самары. Мы рады, что этот проект украсил такое знаковое общественное пространство. Уверен, тысячи семей, которые придут на эту площадь, смогут почувствовать дух наступающего праздника, волшебства и единения. Это сделает центр города ещё более привлекательным в предновогодние дни", — заявил вице-президент, управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

В таком же стиле банк декорирует больше 30 елей в 27 городах России — от Камчатки до Новороссии. Новогодняя кампания ВТБ создает праздничное настроение, приглашая провести эти дни в кругу близких и друзей.

Новогодничать в любой точке страны можно и с особым проектом ВТБ — домашним театром. Театральные режиссеры и драматурги переосмыслили и адаптировали известные детские сказки, которые можно с разной степенью сложности поставить в семейном кругу, с друзьями и коллегами. Для самых маленьких (от 3 лет) написаны новогодние версии Теремка и Репки — "Мешок с подарками" и "Новогодняя ёлка". Для детей постарше (от 6 лет): "Приключение Конька-Горбунка" и "По щучьему велению". Для взрослых компаний от 18 лет — версия "Зайкиной избушки". Тексты пьес, советы режиссеров по организации домашней постановки, идеи для костюмов, грима, оформлению праздничного стола и другие новогодние атрибуты собраны на сайте проекта teatr.vtb.ru.

Установка ели от ВТБ направлена на развитие общественных пространств и формирование праздничной среды, способствующей повышению туристической и событийной привлекательности центра Самары.