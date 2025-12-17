В лесное хозяйство Самарской области поступило 15 беспилотников

В 2025 году лесное хозяйство Самарской области получило 15 современных отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) "Геоскан-801". Новая техника распределена между лесопожарными станциями региона. Поставка осуществлена в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы".
Беспилотники оснащены камерами с различными спектральными диапазонами. Это позволяет безопасно проводить разведку очагов возгорания даже в условиях сильного задымления и точно прогнозировать развитие пожара для оперативного усиления группировки.
Для работы с новой техникой 50 специалистов министерства природных ресурсов и подведомственных учреждений прошли специальное обучение и получили квалификацию.
"Лесопожарные формирования региона будут применять летные навыки на практике уже в 2026 году по разработанным маршрутам патрулирования лесов, которые не входят в зону покрытия нашего видеомониторинга. Это позволит обеспечить оперативное реагирование на возгорания и эффективную работу по тушению лесных пожаров", - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
Всего в регионе действуют 17 лесопожарных станций, оснащенные 178 единицами техники и 725 единицами оборудования для тушения и противопожарного обустройства лесов.
