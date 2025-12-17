В регионе ожидаются туман и гололед

В четверг, 18 декабря, в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее, гололед до 5 мм, на дорогах гололедица, сообщает региональное ГУ МЧС.
В чрезвычайном ведомстве призвали водителей включить противотуманные фары и соблюдать скоростной режим.
