В Самарской области вырастут тарифы на электроэнергию: расценки

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области рассчитал тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению, на 2026 год. Повышать их будут дважды: с 1 января (из-за увеличения НДС) и с 1 октября (в рамках плановой индексации).
Расценки дифференцированы по объемам потребления. Первый диапазон предусматривает потребление до 1200 кВт/ч в месяц. Под него подпадают обычные домохозяйства. Например, в Самаре среднестатистический потребитель расходует не более 350-500 кВт/ч в месяц.
Сейчас одноставочный тариф на электроэнергию в этом диапазоне составляет 6,16 рубля. С 1 января 2026 года он вырастет до 6,25 рублей, с 1 октября — до 6,95 рубля.
Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета, платеж с 1 января увеличится с 7,18 рубля до 7,29 рубля, с 1 октября — до 8,2 рубля за кВт/ч в дневной зоне. В ночной зоне он составит 3,76 и 4,17 рубля за кВт/ч соответственно.
При трехтарифной системе стоимость кВт/ч увеличится с 8,37 до 8,5 и 9,57 рубля в пиковой зоне. Тариф в полупиковой зоне вырастет с 6,16 до 6,26 и 6,95 рубля, в ночной зоне — с 3,56 до 3,61 и 4,07 рубля.
Для жителей домов, которые используют электрические плиты и электроотопительные установки, электроэнергия традиционно будет обходиться дешевле. Одноставочный тариф увеличат с 4,31 до 4,38 рубля за кВт/ч с 1 января, до 4,87 рубля — с 1 октября.
При двухтарифной системе учета платеж вырастет с 5,03 до 5,1 и 5,74 рубля за кВт/ч в дневной зоне. В ночной зоне тариф составит 2,63 и 2,93 рубля.
Стоимость кВт/ч при использовании трехтарифной системы вырастет:
- в пиковой зоне — с 5,86 до 5,95 и 6,7 рубля за кВт/ч;
- в полупиковой зоне — с 4,31 до 4,38 и 4,87 рубля за кВт/ч;
- в ночной зоне — с 2,4 до 2,53 и 2,85 рубля за кВт/ч.
Дифференцированные тарифы подразумевают, что в случае значительного превышения среднего уровня потребления гражданин начинает платить больше за каждый киловатт-час сверх лимита. Второй диапазон предусматривает расход от 1200 до 6000 кВт/ч в месяц, третий — свыше 6000 кВт/ч в месяц. Посмотрите, как изменятся тарифы для потребителей, которые в них попадут.
