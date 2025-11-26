"РКС-Самара" снова вручает подарки добросовестным абонентам

4 декабря 2025 года стартует традиционная поощрительная акция "РКС-Самара" "В Новый год - без старых долгов!" В течение декабря - с 4 по 26 - все добросовестные абоненты предприятия смогут получить на выбор сладкий подарок или скидку в размере стоимости трех кубометров воды (150 рублей).

Условия участия те же, что и в предыдущие годы:

- не иметь долгов за ХВС и канализацию (а если есть - обязательно погасить),

- в декабре оплатить ноябрьскую и авансовую декабрьскую квитанции.

После этого нужно приехать в центр обслуживания клиентов за сладким подарком или написать на электронную почту action@samcomsys.ru, прикрепив документ об оплате ноябрьских и декабрьских начислений, чтобы получить скидку за январь.

Адреса ЦОКов: ул. Луначарского, 56, ул. Советской Армии, 146, пр. Металлургов, 56 с 8:00 до 17:00; пр. Павла Маркина, 1 и ул. Бакинская, 20 пн-чт с 8:00 до 17:00 и пт с 8:00 до 16:00.

Оплатить водоснабжение и водоотведение без комиссии можно в личном кабинете на сайте "РКС-Самара".