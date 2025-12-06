Росприроднадзор закрыл полигон ТБО в Чапаевске

Росприроднадзор не подтвердил лицензию на деятельность полигона ТБО и ПО ООО "Чистый город" в Чапаевске. Из-за этого полигон с 6 декабря прекращает прием отходов, сообщили в минприроды Самарской области.

В министерстве отметили, что остановка работы объекта произошла раньше запланированного вывода его из эксплуатации. Однако потоки уже перераспределили на другой объект. Соответствующий приказ подписан 5 декабря.

"Приостановка работы полигона не повлияет на график вывоза отходов", - заверили в минприроды.

Напомним, ранее стало известно, что еще один полигон ТБО - "Преображенка" под Самарой - прекращает прием отходов с 1 января 2026 года.