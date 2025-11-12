В 223 многоквартирных домах Самарской области заменят лифты: адреса

Утвержден перечень многоквартирных домов для замены лифтов в 2026 году. Об этом сообщило министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

"По программе "Государственная поддержка собственников жилья" планируется произвести замену 610 лифтовых кабин в 223 многоквартирных домах Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и поселка Курумоч, — пояснили в министерстве. — Замене подлежат кабины со сроком эксплуатации более 25 лет".

Также минЖКХ опубликовало список домов, где заменят лифты. Посмотрите, есть ли в нем ваш.

Стоит отметить, что замена лифтов предусмотрена и программой капитального ремонта многоквартирных домов. Для ускорения процесса рассматривался вопрос организации собственного производства необходимого оборудования.