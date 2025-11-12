В 223 многоквартирных домах Самарской области заменят лифты: адреса

Утвержден перечень многоквартирных домов для замены лифтов в 2026 году. Об этом сообщило министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.
"По программе "Государственная поддержка собственников жилья" планируется произвести замену 610 лифтовых кабин в 223 многоквартирных домах Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и поселка Курумоч, — пояснили в министерстве. — Замене подлежат кабины со сроком эксплуатации более 25 лет".
Также минЖКХ опубликовало список домов, где заменят лифты. Посмотрите, есть ли в нем ваш.
Стоит отметить, что замена лифтов предусмотрена и программой капитального ремонта многоквартирных домов. Для ускорения процесса рассматривался вопрос организации собственного производства необходимого оборудования.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!