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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 ноября, в правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Оно прошло в открытом формате.

Фото: Светлана Осьмачкина, пресс-служба Правительства Самарской области

В начале совещания руководитель области сообщил о кадровых изменениях в региональном правительстве и представил врио министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова.

"Денис Реомальдович имеет значительный опыт работы в сфере экономики. Занимал руководящие должности на предприятиях Республики Башкортостан. Был заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций Республики. В последнее время занимал пост министра промышленности и торговли Республики Карелия", — сказал Вячеслав Федорищев.

Глава региона подчеркнул, что при формировании и усилении новой команды акцент делается на привлечении сильных и уже состоявшихся руководителей, в том числе из других регионов, которые проявили себя в различных отраслях.

Продолжая череду кадровых изменений, губернатор заявил, что свой пост покидает врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Кроме того, в связи с переходом на работу в другой субъект прекращает свою деятельность в должности врио вице-губернатора — руководителя департамента (представительство Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Андрей Когтев.

Глава региона анонсировал внесение на рассмотрение кандидатуры Дмитрия Яковлева на должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области. Вице-губернатором, отвечающим за инвестиционный климат и промышленную политику, станет Вячеслав Романов. Также Вячеслав Михайлович будет курировать взаимодействие с федеральными органами госвласти (представительство Самарской области в Москве).

В ходе совещания руководитель области напомнил о недавнем заседании Самарской Губернской Думы, на котором, в частности, обсуждался вопрос эффективного межведомственного взаимодействия. Он поручил администрации губернатора Самарской области совместно с юристами органа законодательной власти подготовить соответствующее соглашение, уточняющее и дополняющее существующий регламент взаимодействия областного правительства и Самарской Губернской Думы.
Вячеслав Федорищев отметил, что при администрации губернатора Самарской области создается внештатная группа, в состав которой войдут участники региональной программы "Время героев" — ветераны специальной военной операции. Они станут кураторами членов регионального Правительства, глав муниципальных образований. Такой же инструмент глава региона предложил расширить и на парламентариев, зафиксировав инициативу в соглашении.

Напомним, что "Школа героев" является продолжением федеральной кадровой программы "Время героев", запущенной по решению Президента Владимира Путина. В минувшие выходные в ходе рабочей поездки в Похвистнево состоялась встреча главы региона с участниками "Школы героев", где обсуждались вопросы интеграции ветеранов специальной военной операции в систему управления регионом.

Еще одним нововведением в работе двух органов власти станет система рейтингования публичных должностных лиц. Глава региона поручил администрации губернатора Самарской области подготовить и внедрить с 1 января такую систему для членов областного правительства и депутатов Самарской Губернской Думы.

Также Вячеслав Федорищев поручил создать в администрации губернатора Самарской области комитет по обеспечению антикоррупционной деятельности, в задачи которого будет входить открытое и анонимное взаимодействие с представителями хозяйствующих субъектов, юридическими лицами и гражданами на предмет нарушения антикоррупционного законодательства региональными органами власти. Кроме того, губернатор поручил внедрить в правительстве Самарской области систему "Полиграф" — средство объективного и оперативного получения информации.

"Полиграф применять в случае конфликтных ситуаций, когда появляется сигнал о той или иной коррупционной деятельности, — пояснил руководитель области. — И на добровольной основе предложить каждому члену правительства, начиная с 1 января 2025 г., года раз в полгода проходить полиграф".

В рамках основной повестки участники совещания подвели итоги рабочей поездки губернатора и членов областного Правительства в городской округ Похвистнево и муниципальный округ Похвистневский, обсудили реализацию мероприятий по капитальному ремонту и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, достижение целевых показателей дорожной деятельности в текущем году, а также рассмотрели обращения жителей региона.

"Мы с вами взяли для себя такой ритм — раз в две недели посещать муниципальное образование с членами правительства, — сказал Вячеслав Федорищев. — У нас был очень хороший выезд в субботу в Похвистнево, в Похвистневский район. Было очень полезно всем. И членам Правительства, которые приехали и воочию посмотрели, пообщались с людьми. Мы много решений с вами приняли".

Подробнее о принятых решениях доложили главы муниципалитетов Сергей Попов и Юрий Рябов. Один из вопросов — оказание профессиональной помощи предпринимателям центрами "Мой бизнес".

"Сейчас предпринимателю центр "Мой бизнес" может оказать помощь лишь один раз в год. Это неправильно абсолютно", — прокомментировал губернатор и поручил вице-губернатору Антону Емельяненко пересмотреть подходы к обеспечению благоприятного делового климата.

Говоря о реализации мероприятий по ремонту и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, руководитель области отметил: "Проблема модернизации лифтового хозяйства носит системный характер. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ недавно отмечал, что в стране 55 тысяч лифтов требуют замены. При этом значительный объем в Самарской области".

Как рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Михаил Белоусов, всего региональной программой капитального ремонта предусмотрен ремонт 15119 лифтов, в том числе со сроком эксплуатации более 25 лет — 6486 лифтов. В текущем году планируется заменить 561 лифт.

Глава региона отметил недостаточные темпы по замене старого лифтового оборудования и поручил Правительству региона решать проблему комплексно. "В течение двух лет локализовать производство лифтового оборудования на территории Самарской области, — сказал Вячеслав Федорищев. — С этим производством предусмотреть механизм покупки оборудования в рассрочку".

В рамках совещания первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов доложил о достижении целевых показателей дорожной деятельности в 2024 году. По его словам, в 2024 году в регионе отремонтировано 632,3 км дорог. По показателям национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" уровень нормативного состояния региональной сети дорог в Самарской области к концу текущего года должен составить 50,1% при плановом показателе 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации — 85%. Благодаря реализации нацпроекта в 2024 году отремонтировано 102 участка дорог протяженностью 247,85 км.

Отдельно Сергей Карпов подчеркнул, что летом текущего года по поручению главы региона было дополнительно выделено 3 млрд рублей на ремонт муниципальных дорог. В настоящее время приведено в порядок 241 км муниципальных дорог, 171 двор и 50 подъездов к ним.

Губернатор напомнил о поручении удвоить дорожный фонд, а также поручил внести в ключевые показатели эффективности глав муниципалитетов показатель нормативного состояния дорог.
Отдельное внимание руководитель области уделил качеству ремонта дорог: "Пригласите на работу всех квалифицированных подрядчиков. Посмотрите на соседей, как у них выстроена эта работа. И в режиме открытого обсуждения приглашайте и показывайте, какие работы будут расторгованы в следующем году".
В завершение совещания участники рассмотрели обращения граждан.

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