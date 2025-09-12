Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем дружбы народов

В пятницу, 12 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов.
"Сегодня мы уже в 11-й раз отмечаем ставший традиционным региональный праздник — День дружбы народов. Для Самарской области, где испокон веков в мире и дружбе живут представители многих национальностей и разных вероисповеданий, этот праздник наполнен особым смыслом. Сохраняя историческую память, веру, традиции и обычаи наших предков, укрепляя народное единство, мы тем самым делаем нашу страну — великую Россию — сильнее, устойчивее к вызовам современности, а наше общество сплоченнее перед лицом серьезных угроз, с которыми сталкивается наше государство", — сказал глава региона.
Он напомнил: российская история свидетельствует, что только вместе можно обеспечить защиту Родины от посягательств извне и безопасное будущее потомков.
"Так было во времена наполеоновского нашествия, в годы Великой Отечественной войны. Так происходит и в наши дни, когда в ходе СВО, объединившей наших героев всех национальностей на передовой и в тылу, мы упорно идем вперед и побеждаем", — перечислил Вячеслав Федорищев.
Губернатор поблагодарил всех, кто вносит свой посильный вклад в победу, в укрепление межнационального единства, в сбережение духовных ценностей, развитие и гармоничное взаимопроникновение национальных культур.
"Вместе мы непобедимы! И так будет всегда! тОт всей души желаю вам мирного неба над головой, здоровья и благополучия вашим семьям, счастливой жизни на родной земле!" — заключил он.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит