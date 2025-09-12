16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем дружбы народов Вячеслав Федорищев принял участие в конференции работников АвтоВАЗа Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности По решению губернатора Вячеслава Федорищева известный молодежный лидер Кристина Гнатюк назначена советником по молодежной политике

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем дружбы народов

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 12 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов.

"Сегодня мы уже в 11-й раз отмечаем ставший традиционным региональный праздник — День дружбы народов. Для Самарской области, где испокон веков в мире и дружбе живут представители многих национальностей и разных вероисповеданий, этот праздник наполнен особым смыслом. Сохраняя историческую память, веру, традиции и обычаи наших предков, укрепляя народное единство, мы тем самым делаем нашу страну — великую Россию — сильнее, устойчивее к вызовам современности, а наше общество сплоченнее перед лицом серьезных угроз, с которыми сталкивается наше государство", — сказал глава региона.

Он напомнил: российская история свидетельствует, что только вместе можно обеспечить защиту Родины от посягательств извне и безопасное будущее потомков.

"Так было во времена наполеоновского нашествия, в годы Великой Отечественной войны. Так происходит и в наши дни, когда в ходе СВО, объединившей наших героев всех национальностей на передовой и в тылу, мы упорно идем вперед и побеждаем", — перечислил Вячеслав Федорищев.

Губернатор поблагодарил всех, кто вносит свой посильный вклад в победу, в укрепление межнационального единства, в сбережение духовных ценностей, развитие и гармоничное взаимопроникновение национальных культур.

"Вместе мы непобедимы! И так будет всегда! тОт всей души желаю вам мирного неба над головой, здоровья и благополучия вашим семьям, счастливой жизни на родной земле!" — заключил он.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5