Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем дружбы народов

В пятницу, 12 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов.

"Сегодня мы уже в 11-й раз отмечаем ставший традиционным региональный праздник — День дружбы народов. Для Самарской области, где испокон веков в мире и дружбе живут представители многих национальностей и разных вероисповеданий, этот праздник наполнен особым смыслом. Сохраняя историческую память, веру, традиции и обычаи наших предков, укрепляя народное единство, мы тем самым делаем нашу страну — великую Россию — сильнее, устойчивее к вызовам современности, а наше общество сплоченнее перед лицом серьезных угроз, с которыми сталкивается наше государство", — сказал глава региона.

Он напомнил: российская история свидетельствует, что только вместе можно обеспечить защиту Родины от посягательств извне и безопасное будущее потомков.

"Так было во времена наполеоновского нашествия, в годы Великой Отечественной войны. Так происходит и в наши дни, когда в ходе СВО, объединившей наших героев всех национальностей на передовой и в тылу, мы упорно идем вперед и побеждаем", — перечислил Вячеслав Федорищев.

Губернатор поблагодарил всех, кто вносит свой посильный вклад в победу, в укрепление межнационального единства, в сбережение духовных ценностей, развитие и гармоничное взаимопроникновение национальных культур.

"Вместе мы непобедимы! И так будет всегда! тОт всей души желаю вам мирного неба над головой, здоровья и благополучия вашим семьям, счастливой жизни на родной земле!" — заключил он.