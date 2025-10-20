Губернатор анонсировал объединение двух городов Самарской области

В Самарской области станет меньше городов. Причина — в объединении. Займется проработкой Совет по территориальному развитию региона. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на совещании с главами муниципальных образований.
По его словам, ожидается несколько крупных объединений. Первым станет присоединение Октябрьска к Сызрани.
Сызрань — третий по величине город в Самарской области. Там проживают около 160 тыс. человек. Октябрьск с населением почти в 20 тыс. человек находится по соседству и, как говорят чиновники, является дотационным городом.
Изначально вопрос об объединении городов поднял советник Вячеслава Федорищева, экс-губернатор Самарской области Константин Титов. Он отметил, что Октябрьск не может жить на свои средства, и поэтому его нужно сделать районом Сызрани.
Действующий глава региона поддержал инициативу. По его словам, синергия позволит развиваться и Октябрьску, и Сызрани.
Точные сроки объединения городов пока неизвестны. Совет по территориальному развитию региона, который займется этой работой, начнет деятельность с 1 января 2026 года.
