Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с Днем работников дорожного хозяйства сотрудников отрасли

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников отрасли с Днем работников дорожного хозяйства.

"Уважаемые работники и ветераны отрасли дорожного хозяйства, от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Этот день посвящается вам — талантливым и трудолюбивым людям, которые выполняют важную миссию по развитию, безопасной и эффективной эксплуатации дорожной сети.

Искренне благодарен каждому за активную, напряженную работу, профессионализм и выносливость. За годы работы вы сделали ценный вклад в социально-экономическое благополучие Самарской области и продолжаете создавать новые возможности для ее роста и развития, обеспечиваете комфорт и безопасность жителей региона.

Мы с вами набрали хорошие темпы по реализации многих дорожных программ и сейчас благодаря совместным усилиям входим в число регионов-лидеров по развитию отрасли. По итогам этого года будет отремонтировано более 460 км дорог.

В ближайших планах реализация двух крупных проектов, которые имеют исключительную важность для оптимизации транспортных маршрутов в южном направлении, создания условий для более тесного торгово-экономического сотрудничества с соседними странами. Это строительство третьего этапа мостового перехода "Фрунзенский", а также реконструкция Обхода города Самары. Уверен, ваше мастерство, энергия и целеустремленность помогут нам в реализации этих и многих других амбициозных планов.

В этот праздничный день выражаю особые слова признательности и почтения ветеранам, отдавшим отрасли дорожного хозяйства многие годы, заложившим прочные трудовые традиции, которым следует сегодня молодое поколение дорожников.

Друзья, желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, процветания, сил и энергии. Пусть каждый день приносит радость, вдохновение на новые свершения", — сказал Вячеслав Федорищев.

