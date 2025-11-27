В Самаре досрочно завершили проходку метро "Театральная"

В четверг, 27 ноября, в Самаре раньше срока завершили проходку правого тоннеля новой станции метро, которая появляется у здания театра оперы и балета им. Д. Шостаковича.

Проходческий щит пробурил последние метры до выхода тоннеля на станцию. На площадке пока еще везде специальные леса, временные лестницы и заготовки, которые пустят на оформление станции. Журналистам разрешили спуститься под землю и "поглазеть" на будущий участок метро, но заставили надеть каски и спецжилеты.

Осмотреть "Театральную" в этот день прибыли члены правительства Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. А позже состоялся и "телемост" с Москвой. По ВКС за завершением проходки наблюдали заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман. Зампред федерального правительства был, кажется, в очень хорошем расположении духа — все-таки новую станцию метро в Самаре могут открыть раньше намеченного срока, по крайней мере, работы по "проходке" завершили с опережением графика.

фото: Александра Белова

"Метрополитен — самый надежный и скоростной вид городского общественного транспорта, а также один из самых эффективных инструментов борьбы с дорожными заторами. Благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов, который стал эффективным стимулом для развития регионов, мы ведем строительство новых линий и станций в Самаре, Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде. Также идет строительство метро в Санкт-Петербурге и Казани. При этом флагманом остается Москва. Опыт столицы, ее лучшие практики и технологии метростроения активно перенимаются в регионах. Так, высокие темпы работ на станции "Театральная" в Самаре позволили досрочно завершить проходку перегонного тоннеля. Первоначальный график был рассчитан до конца года. "Театральная" станет конечной станцией первой линии метрополитена в городе. После открытия она соединит центр Самары с отдаленными районами, а продолжительность поездки от начальной до конечной станции метро составит менее 30 минут. Сейчас крайне важно удерживать набранный темп, чтобы завершить этот важный для города проект строго в установленные сроки", — отметил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину за поддержку проектов стройкомплекса России. Кроме того, зампред правительства РФ поблагодарил всех, кто принимает участие в строительстве метро в Самаре.

Марат Хуснуллин в беседе с губернатором по "телемосту" отметил и хорошие показатели развития транспортной инфраструктуры и жилищного строительства в Самарской области.

"Сегодня в жизни города значимое событие — завершилась проходка перегонного тоннеля на станции метро "Театральная". Семь месяцев метростроители работали над тем, чтобы пройти более 1500 метров. Это очень хорошие результаты. Изначально данный этап планировалось завершить в декабре. Работы велись с опережением. Станция действительно долгожданная, и наша задача — максимально быстро сдать ее в эксплуатацию. Поэтому в данном периоде ускорились. Далее у нас по плану — завершение всех работ на объекте. Открыть станцию для жителей планируем в первом квартале 2027 года", — рассказал Вячеслав Федорищев.

фото: пресс-служба правительства Самарской области

Он также пригласил Марата Хуснуллина посетить Самару в следующем году, на что тот ответил согласием.

Губернатор наградил и отличившихся метростроевцев. Рабочие были рады и приезду высоких гостей, и завершению очередного этапа работ. По словам директора АО "ВТС-Метро" Алексея Федосеева, ежесуточно на объекте задействовано около 300 специалистов.

"Построить подземное сооружение — это всегда непросто, — поделился Алексей Федосеев в беседе с журналистами. — Нужно соблюсти геологические, инженерные условия. Да и все условия нужно учесть в документации на стадии проектирования. Ну, а дальше работают опытные строители. Мы справились с грунтом на этапе котлована, "Мосметрострой" справился на своем фронте работ".

Зимой же рабочие собираются укладывать рельсы. Предполагается, что "Театральную" могут открыть к концу 2026 года.