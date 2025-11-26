16+
Общество

В Тольятти открыто движение по путепроводу на ул. Революционной

ТОЛЬЯТТИ. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти в среду, 26 ноября, осуществлен пуск рабочего движения по путепроводу на ул. Революционной. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Автограда Илья Сухих.

Ремонт дорожного сооружения проводился с июня 2025 года. В его рамках осуществлены восстановление бетонных поверхностей опор, ремонт всех конструктивных элементов пролетного строения, устройство переходных зон и переустройство дорожной одежды.

Работа муниципальных автобусных маршрутов №№ 19, 20, 24, 24в, 9т, 62, 96, 99, 116 возобновлена по обычным схемам движения.

Троллейбусные маршруты №№ 13, 14, 18 начнут работать по прежнем схемам завтра, 27 ноября.

