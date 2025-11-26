В Тольятти открыто движение по путепроводу на ул. Революционной

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти в среду, 26 ноября, осуществлен пуск рабочего движения по путепроводу на ул. Революционной. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Автограда Илья Сухих.