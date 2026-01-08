Беспрецедентные, меры поддержки: в 2025 г. на работу в Самарскую область прибыли 26 врачей из других регионов

C 2025 г. в Самарской области для привлечения в медучреждения региона новых специалистов были разработаны новые, беспрецедентные, меры поддержки. Так, выплаты в размере 1 млн руб. получили 26 врачей, прибывших на работу в государственные медучреждения Сызрани и Тольятти из других регионов. Такая мера введена по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На проводимой в сфере здравоохранения работе по привлечению кадров акцентировал внимание глава региона, подводя итоги 2025 года.
11 специалистов выбрали для жизни и трудоустройства Сызрань, 15 врачей — Тольятти.
Многие из врачей также смогли воспользоваться мерами поддержки, которые предоставляются в рамках муниципальной программы и федерального проекта "Медицинские кадры". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Благодаря всем мерам поддержки, в том числе из областного и муниципального бюджета Сызрани, в общей сложности некоторые специалисты получили 2,7 млн рублей.
Еще одним существенным стимулом среди врачей при выборе нашего региона для переезда стало обеспечение жильем. Спустя 10 лет работы в медучреждении квартира остается специалисту. В прошлом году было приобретено 35 служебных квартир для медиков. 9 из них уже передали новоселам.
"К нам приехали врачи ключевых специальностей: терапевты, педиатры, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, неврологи. Среди них есть как молодые специалисты, так и опытные врачи со стажем. Жилье предоставляется на время работы, но при стаже 10 лет в учреждении оно может перейти в собственность врача", — рассказала главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.
Выплаты в размере 1 млн руб. по программе "Земский доктор" и служебное жилье с этого года предоставляются и медработникам, переехавшим для работы в Жигулевск.
По словам исполняющего обязанности главного врача больницы Инны Григорьевой, участие в программе позволяет укомплектовать штат. В текущем году коллектив Жигулевской больницы пополнили 14 новых врачей, в том числе семь человек стали участниками программы "Земский доктор".
"Комплекс мер поддержки медработников помогает привлекать и закреплять специалистов на местах. В нашем городе для иногородних врачей предусмотрены дополнительные меры поддержки медицинских работников, такие как ежемесячная денежная компенсация за аренду жилья — 10 тыс. руб., а с 2025 г. и служебное жилье", — отметила руководитель медучреждения.
В рамках федеральной программы "Земский доктор/Земский фельдшер" единовременную компенсационную выплату в размере от 500 тыс. до 1,5 млн руб. в Самарской области в 2025 г. получили 295 медицинских работников.
