На трассах Самарской области продлили ограничение движения

В Самарской области из-за неблагоприятной погоды (сильный снег, метель, порывистый ветер, ограниченная видимость) ограничили движение по нескольким участкам трасс, сообщает "Поволжуправтодор".
С 9:00 4 января продлили ограничение на участках 1111 — 1144 трассы М-5 для всех видов транспорта и 864 — 1194 трассы М-5 большегрузного и маршрутного транспорта. Также для всех видов транспорта закрыто движение на 98 — 129 км подъездной дороги к Оренбургу.
Кроме того, новое ограничение ввели на участке 115 — 153 км трассы Самара — Волгоград.
