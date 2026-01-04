Дорожные службы Самарской области работают в усиленном режиме

В связи с обильным снегопадом и метелью на территории региона дорожные службы переведены на усиленный режим работы. В настоящий момент дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии, работа по их содержанию ведётся непрерывно.
Для оперативной борьбы со снежными заносами задействовано до 410 единиц спецтехники, из них до 100 единиц — в Самаре. На расчистке и обработке трасс работают 153 комбинированные дорожные машины (КДМ), 29 из них — на городских магистралях. Для максимальной эффективности на основных направлениях применяется тактика работы автоколонн КДМ.
"Все подрядные организации работают в усиленном режиме. Мы делаем все необходимое, чтобы поддерживать дороги в проезжем состоянии, однако в условиях сильного ветра и метели ситуация на трассах может меняться очень быстро. Призываем водителей соблюдать осторожность и по возможности отложить поездки, особенно на дальние расстояния", — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.
Рекомендации для водителей:
· перед выездом оцените необходимость поездки и по возможности откажитесь от нее;
· при движении строго соблюдайте дистанцию и скоростной режим;
· будьте особенно внимательны при обгоне или объезде работающей дорожной техники;
· планируйте маршрут, учитывая действующие ограничения на федеральных трассах.
Обо всех нештатных ситуациях на региональных и межмуниципальных дорогах можно сообщить по телефону диспетчерской службы: 8 (846) 268-41-41 (круглосуточно).
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.