16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дорожные службы Самарской области работают в усиленном режиме В Самарской области частично отменили междугородние и межобластные автобусы Из-за метели в Самарской области ограничили движение на трассе в Казань На трассах Самарской области продлили ограничение движения В Самарской области временно ограничили движение еще на двух участках трассы М-5

Общество

Дорожные службы Самарской области работают в усиленном режиме

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 99
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с обильным снегопадом и метелью на территории региона дорожные службы переведены на усиленный режим работы. В настоящий момент дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии, работа по их содержанию ведётся непрерывно.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Для оперативной борьбы со снежными заносами задействовано до 410 единиц спецтехники, из них до 100 единиц — в Самаре. На расчистке и обработке трасс работают 153 комбинированные дорожные машины (КДМ), 29 из них — на городских магистралях. Для максимальной эффективности на основных направлениях применяется тактика работы автоколонн КДМ.

"Все подрядные организации работают в усиленном режиме. Мы делаем все необходимое, чтобы поддерживать дороги в проезжем состоянии, однако в условиях сильного ветра и метели ситуация на трассах может меняться очень быстро. Призываем водителей соблюдать осторожность и по возможности отложить поездки, особенно на дальние расстояния", — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Рекомендации для водителей:

· перед выездом оцените необходимость поездки и по возможности откажитесь от нее;

· при движении строго соблюдайте дистанцию и скоростной режим;

· будьте особенно внимательны при обгоне или объезде работающей дорожной техники;

· планируйте маршрут, учитывая действующие ограничения на федеральных трассах.

Обо всех нештатных ситуациях на региональных и межмуниципальных дорогах можно сообщить по телефону диспетчерской службы: 8 (846) 268-41-41 (круглосуточно).

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1