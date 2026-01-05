За сутки дорожные службы Самарской области вывезли с трасс более 960 тонн снега

Специалисты продолжают непрерывную работу по расчистке и обработке трасс. За последние 24 часа с дорог регионального значения в Самаре вывезено более 960 тонн снега.
Сейчас на сети региональных дорог задействовано до 407 единиц спецтехники, в том числе 107 единиц — в Самаре. Основную нагрузку несут 132 комбинированные дорожные машины (КДМ), 34 из которых работают в областной столице.
Температура воздуха в регионе держится в диапазоне от -1 до -8 °C. Осадки в виде снега наблюдаются в Самаре и большинстве районов области. Местами отмечается низовая метель и поземка. Все автомобильные дороги находятся в проезжем состоянии.
"Короткая пауза в осадках позволила нашим бригадам вывезти значительный объем снега и провести плановую обработку трасс. Сейчас большая часть парка техники находится на линии. Мы делаем все возможное, чтобы дороги оставались безопасными в изменяющихся погодных условиях", — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев держит на личном контроле работу по ликвидации последствий снегопада и бесперебойному функционированию транспортной системы региона.
Министерство транспорта обращается ко всем водителям:
— По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте.
— Если поездка необходима, будьте предельно внимательными на дорогах, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.
— Особую осторожность следует проявлять на трассах, где возможна поземка и ухудшение видимости.
О нештатных ситуациях на региональных трассах и в работе транспорта можно сообщить по телефону горячей линии министерства: 8-846-268-41-41.
