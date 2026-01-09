15 ветеранов СВО стали фермерами: в Самарской области подвели итоги нового набора "Школы фермера"

В Самарском государственном аграрном университете в самый канун Нового года состоялось торжественное вручение дипломов 30 выпускникам образовательного проекта "Школа фермера". Половина из них — 15 человек — являются участниками специальной военной операции и членами их семей. Для многих ветеранов этот сертификат стал первым шагом к новой мирной профессии и созданию собственного агробизнеса.

При поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области проект реализуется Россельхозбанком с 2020 года. За пять лет подготовку прошли 89 будущих аграриев. Нынешний выпуск уникален рекордным числом слушателей, среди которых много защитников Отечества, что отражает стратегическую роль АПК как точки притяжения и социальной адаптации для вернувшихся с фронта.

Комплексная поддержка участников СВО была названа губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в числе ключевых социальных приоритетов региона.

"Президентом России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Самое пристальное внимание мы уделяем комплексной поддержке участников СВО и членов их семей. Активно взаимодействуем с Фондом "Защитники Отечества". Вводим дополнительные региональные меры поддержки, сегодня в регионе их уже 47", — подчеркнул руководитель области, подводя основные итоги социально-экономического развития территории в 2025 году.

Он также напомнил, что по уровню занятости участников СВО Самарская область вошла в ТОП-5 регионов России. Решать вопросы адаптации к мирной жизни помогает региональная кадровая программа "Школа героев", квотирование рабочих мест для участников СВО, клубы "Работа для СВОих" при центрах занятости, комплексная программа "СВОе дело" и другие инициативы.

"Школа фермера", рассчитанная на 250 академических часов, сочетает глубокую теоретическую подготовку с практикой на ведущих сельхозпредприятиях области. Слушатели изучали современные технологии растениеводства и животноводства, основы бизнес-планирования, маркетинга, правового и экономического сопровождения фермерского хозяйства. Особый блок был посвящён цифровым инструментам и переходу на ресурсосберегающие технологии, включая использование газомоторного топлива.

Одним из выпускников стал Андрей Горбунов из Кинельского района, ветеран СВО: "У меня уже был аграрный опыт до службы, но сейчас, благодаря обучению, я по-новому взглянул на своё дело. Решил сфокусироваться на высокомаржинальной культуре — чесноке, подготовил бизнес-план и планирую подать заявку на грант "Агромотиватор". Очень ценно, как слаженно работают министерство, университет и Россельхозбанк — как единый механизм поддержки. Это даёт уверенность, что ты не один".

Грант "Агромотиватор" — программа грантовой поддержки ветеранов и участников СВО. Предназначена она для бойцов, решивших по завершении службы открыть бизнес в сфере АПК. Можно получить до 7 млн рублей. Для этого нужно подать заявку с бизнес-планом и документами в региональный Минсельхоз. Затем проходит конкурсный отбор, после чего подписывается договор и выделяются средства на реализацию проекта.