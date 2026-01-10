16+
Общество

В ближайшие дни в Самаре ожидается снежная погода

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области в ближайшие несколько дней погода будет неустойчивой, предупреждают в Приволжском УГМС.

"С приближением атмосферного фронта Средиземноморского циклона пройдет небольшой и умеренный снег. Затем, под влиянием промежуточного гребня антициклона, осадки постепенно прекратятся. Температурный фон существенно не изменится. В начале рабочей недели очередной южный циклон вновь принесет с собой осадки в виде снега различной интенсивности и повышение температуры воздуха", — прокомментировали синоптики.

В субботу, 10 января, в Самарской области будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный снег, слабый гололед. Ветер юго-восточный, восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха -3…-8 °C.

11 января в регионе сохранится облачная погода. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -6…-11 °C, днем -3…-8 °C.

В понедельник, 12 числа, по-прежнему прогнозируется облачность с прояснениями, местами — небольшой снег. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с.Температура воздуха ночью -8…-13 °C, днем -3…-8 °C.

