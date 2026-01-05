В Рождество в Самаре подадут автобусы к городским храмам

В Самаре в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, организуют специальные автобусные маршруты для перевозки людей из городских храмов.
В 2:00 автобусы подадут к:
— Софийскому собору,
— Покровскому собору,
— Собору в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия,
— Храму в честь первоверховных апостолов Петра и Павла,
— Храму в честь великомученика Георгия Победоносца.
