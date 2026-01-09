16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На пересечении улиц Ново-Садовой и Соколова в Самаре изменится схема движения В ночь с 8 на 9 января в Самаре проведут контрольную расчистку дорог от снега Беспрецедентные, меры поддержки: в 2025 г. на работу в Самарскую область прибыли 26 врачей из других регионов Автозимник Шелехметь — Белые домики откроется 7 января В Рождество в Самаре подадут автобусы к городским храмам

Общество

На пересечении улиц Ново-Садовой и Соколова в Самаре изменится схема движения

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 140
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 19 января 2026 года левый поворот на ул. Соколова с улицы Ново-Садовая будет запрещен. Двигаться можно будет только прямо. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Фото: предоставлено минтрансом СО

Для проезда к ул. Соколова водителям будет предложено использовать следующие объездные пути:

  • повернуть налево с ул. Ново-Садовой на Северо-Восточную Магистраль, после чего повернуть направо за АЗС;
  • заранее выбрать альтернативный маршрут по Северо-Восточной Магистрали и, не доезжая до ул. Ново-Садовой, повернуть налево за АЗС.

Водителей просят заранее ознакомиться с новой схемой движения и планировать маршруты с учетом предстоящих изменений.

Меры приняты в целях повышения пропускной способности одной из ключевых транспортных артерий города.

"Комплекс мер направлен на сокращение времени проезда участка в часы пик. Проект изменений разработан на основе многомесячного анализа транспортных потоков с использованием детекторов транспорта ИТС", — уточнили в минтрансе.

"Участок улицы Ново-Садовой в границах Северо-Восточной магистрали и проспекта Ленина — один из самых напряженных в городе. Анализ дорожной обстановки показал, что, несмотря на невысокую интенсивность движения, левый поворот с Ново-Садовой на Соколова является основной причиной образования заторов, которые растягиваются на сотни метров. Его запрет в сочетании с "умной" настройкой светофора позволит увеличить пропускную способность перекрестка в среднем на 5-10%",
 — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1