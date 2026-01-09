На пересечении улиц Ново-Садовой и Соколова в Самаре изменится схема движения

С 19 января 2026 года левый поворот на ул. Соколова с улицы Ново-Садовая будет запрещен. Двигаться можно будет только прямо. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Для проезда к ул. Соколова водителям будет предложено использовать следующие объездные пути:

повернуть налево с ул. Ново-Садовой на Северо-Восточную Магистраль, после чего повернуть направо за АЗС;

заранее выбрать альтернативный маршрут по Северо-Восточной Магистрали и, не доезжая до ул. Ново-Садовой, повернуть налево за АЗС.

Водителей просят заранее ознакомиться с новой схемой движения и планировать маршруты с учетом предстоящих изменений.

Меры приняты в целях повышения пропускной способности одной из ключевых транспортных артерий города.

"Комплекс мер направлен на сокращение времени проезда участка в часы пик. Проект изменений разработан на основе многомесячного анализа транспортных потоков с использованием детекторов транспорта ИТС", — уточнили в минтрансе.

"Участок улицы Ново-Садовой в границах Северо-Восточной магистрали и проспекта Ленина — один из самых напряженных в городе. Анализ дорожной обстановки показал, что, несмотря на невысокую интенсивность движения, левый поворот с Ново-Садовой на Соколова является основной причиной образования заторов, которые растягиваются на сотни метров. Его запрет в сочетании с "умной" настройкой светофора позволит увеличить пропускную способность перекрестка в среднем на 5-10%",

— отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.