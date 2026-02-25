16+
Молодежная политика Общество

Конкурс "Росмолодежь.Гранты" стартует 27 февраля

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
27 февраля по всей России стартует конкурс "Росмолодежь.Гранты", реализуемый в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Участниками грантового конкурса могут стать молодые люди до 35 лет: рассказать о своем проекте и получить до 1,5 млн руб. на его реализацию.

В 2025 г. от Самарской области на конкурсы экосистемы "Росмолодежь.Гранты" было подано 783 заявки. Из них 26 проектов получили финансовую поддержку, а общая сумма грантового фонда составила более 13,5 млн рублей.

Один из таких проектов — Всероссийский фестиваль творческих работ о малой родине "Сокская радуга". Его автор, Татьяна Савенкова, получила поддержку в размере 354 647 рублей.

Инициатива направлена на популяризацию малой родины через творчество и включает три этапа. На первом проводился заочный конкурс творческих работ: в нем приняло участие 64 региона России и 3 страны ближнего зарубежья. Далее прошел очный Фестиваль: концертно-конкурсная программа, мастер-классы, выставки творческих работ, выставка-продажа блюд национальной кухни. Завершающим этапом стала подготовка и презентация сборника работ "Сокская радуга".

Еще одна инициатива, одержавшая победу в конкурсе — проект "НеИгры" — серия настольно-ролевых игр для подростков" Екатерины Кирюхиной, получивший грант в размере 238 905 рублей. Цель проекта: улучшение психологического благополучия и социальной адаптации более 100 подростков 10–16 лет через организацию серии досуговых мероприятий без телефона с живым общением. На данный момент создана организация для качественного досуга подростков, проведена большая часть мероприятий проекта и вовлечено более 100 участников.

