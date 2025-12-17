16+
Молодежная политика Общество

Боец студенческих отрядов Самарской области вошел в топ-10 сильных управленцев ПФО

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Кировской области прошла XII Окружная школа командных составов ПФО "Точка сингулярности", которая объединила 150 молодых руководителей из 14 регионов ПФО.

Формат школы был построен на принципах игрофикации. Каждый модуль, ситуация и вызов были направлены на развитие ключевых компетенций комсостава: лидерства, умения принимать решения, работы в команде, коммуникации, конфликтологии.

Участники не просто слушали лекции, а проживали каждую ситуацию, отрабатывая навыки на собственном опыте. В рамках школы также работала система личного рейтинга, где ребята зарабатывали баллы за активность и эффективность. Это позволило выявить 10 наиболее результативных управленцев. Победителем рейтинга стал Алексей Елисеев, куратор путинного направления штаба студенческих отрядов СамГТУ "Атлант" и командир студенческого путинного отряда "Драккар".

"Данное мероприятие остается одним из основных в деятельности нашей организации, так как без подготовки кадрового резерва не будет и роста. Благодаря студенческим отрядам Кировской области нам удалось погрузить участников в игровой процесс и через ролевые модели показать живые ситуации, которые происходят в их работе. Данный формат окружных школ позволяет стереть должностные рамки и пообщаться с каждым участником не только во время проведения мастер-классов, но и в игре", - отметил руководитель (командир) штаба студенческих отрядов ПФО Алексей Нагин.

Интенсивный образовательный формат и практико-ориентированные испытания способствовали личностному росту участников, укрепили их лидерские качества и уверенность в собственных силах. Каждый получил не только теоретические знания, но и мотивацию для реализации новых проектов и инициатив в своих регионах.

Организаторами Окружной школы комсоставов выступили корпоративный университет Российских студенческих отрядов, штаб студенческих отрядов Приволжского федерального округа, студенческие отряды Кировской области.

