Молодежная политика Общество

Стартует прием заявок на третий сезон конкурса первичных отделений Движения Первых

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Движение Первых открыло регистрацию на третий сезон флагманского конкурса проектов для детей и молодежи "Конкурс первичных отделений "Движения Первых" 2025–2026 годов. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" федеральных проектов "Мы вместе" и "Россия — страна возможностей".

Соревнование нацелено на поддержку и развитие социально значимых инициатив первичных отделений Движения. Одной из ключевых тем сезона станет развитие культуры наставничества и шефства, поддержки и взаимопомощи.

В третьем сезоне конкурса 2 тысячи команд-победителей получат денежную премию, которую смогут потратить на создание пространства Движения Первых, брендирование помещения, на покупку необходимого для первичного отделения оборудования, мебели, оргтехники.

Прием заявок продлится до 10 ноября 2025 года на сайте Движения Первых. Для участия куратор первичного отделения подает заявку и собирает команду, в которую должно войти не менее пяти участников-обучающихся от 6 до 25 лет и двух участников-наставников от 18 лет.

Конкурс открыт для команд из образовательных учреждений всех типов и уровней: от школ и колледжей до университетов и учреждений дополнительного образования. Также приглашаются участники организаций молодежной политики, культуры, спорта и других организаций, работающих, в том числе с детьми-сиротами, детьми с особенностями развития и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Командам предстоит выполнить задания по 8 категориям: "Самоуправление. Деятельность Советов Первых", "Флагманы и клубы по направлениям Движения Первых", "Медиасопровождение и продвижение ценностей Движения Первых", "Наставничество", "Развитие семейного сообщества", "Социально значимая деятельность", "Регулярная деятельность", "Вызовы Партнеров".

Оценивает задания Экспертный совет Конкурса, состоящий из представителей органов государственной власти, общественных объединений, образовательных и научных организаций, творческих союзов, центров культуры и науки, которые уже имеют опыт участия в федеральных и региональных конкурсах и мероприятиях в качестве организаторов и экспертов.

Отметим, что в 2025 году победителями конкурса уже стали 44 первичных отделения в Самарской области, а 34 из них стали его призерами.

"Грант, который мы выиграли, позволил нам серьезно обновить материальную базу. Теперь в нашем Центре детских инициатив — новая мебель, а для мероприятий и медиацентра появилось современное аудио- и видеооборудование. Мы даже успели выпустить партию крутых фирменных футболок. Но главная ценность конкурса — даже не призы, а возможности для роста наших ребят. Они учатся не просто проявлять инициативу в интересной им области, но и нести ответственность за свои проекты, быть настоящими лидерами", — говорит куратор первичного отделения школы № 12 пос. города Новокуйбышевска Алена Даньшина.

