Студенческие отряды Самарской области стали призерами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми

В Перми, которая в этом году носит звание молодежной столицы России, завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства студенческих отрядов Приволжского федерального округа "Труд крут". В числе призеров — представители Самарских студенческих отрядов. Бойцы показали высокий уровень подготовки, уверенность в своих силах и стремление к развитию.

Самарские бойцы выступили в трех направлениях: строительное, медицинское и индустрия гостеприимства и туризма. Участники продемонстрировали не только профессиональные навыки, но и способность эффективно работать в команде, находить нестандартные решения и быстро адаптироваться к профессиональным задачам. Конкурс также стал площадкой для обмена опытом с представителями 14 регионов округа и установления новых дружеских и профессиональных связей.

Особое признание получил студенческий медицинский отряд "Агапэ" Самарского государственного медицинского университета. По итогам конкурсной программы он занял третье место в общекомандном зачете. Отряд "Агапэ" — первый медицинский студенческий отряд региона, сформированный на базе СамГМУ.

Летом 2025 года бойцы отряда приняли участие в ряде всероссийских проектов: они работали в Челябинске в составе Всероссийского медицинского отряда "Клиника" на базе РЖД-Медицина, выполняли обязанности медицинских сестер в Южно-Сахалинской городской детской поликлинике в составе отряда "Галиотис", а также обеспечивали медицинское сопровождение Всероссийской стройки "Алабуга Строй".

"Хочу выразить благодарность каждому участнику за труд, настойчивость и желание совершенствоваться. Вы — будущее нашего округа и всей страны. Именно такие мероприятия помогают раскрыть потенциал молодых специалистов и приобрести важный профессиональный опыт", — отметил комиссар окружного штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа Сархан Гришин. Он также добавил, что по итогам окружного этапа будет сформирована команда для участия во всероссийском конкурсе, где отряды ПФО традиционно показывают одни из лучших результатов.