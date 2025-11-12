16+
Молодежная политика Общество

XXIII всероссийская молодежная конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре состоялось торжественное открытие XXIII всероссийской молодежной Самарской конкурс-конференции по оптике, лазерной физике и физике плазмы. Это значимое событие прошло на базе Самарского филиала Физического института им. П. Н. Лебедева РАН и Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева. Конференция приурочена к 45-летию СФ ФИАН.

Фото: Самарский университет

Открыл мероприятие академик РАН, директор Физического института им. П. Н. Лебедева Николай Колачевский, который представил участникам лекцию на тему "Создание многокубитных квантовых вычислителей на ионной платформе для выполнения практико-ориентированных алгоритмов". В своем выступлении он рассказал о последних достижениях в области разработки ионных квантовых вычислителей, включая увеличение количества и качества кубитов, реализацию логических кубитов и выполнение алгоритмов.

Программа конференции включает лекции ведущих учёных, устные и стендовые доклады молодых исследователей, а также специальную секцию для школьников. География участников традиционно обширна и охватывает такие города, как Москва, Самара, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Саров, Саратов, Снежинск, Томск и Челябинск.

Министр науки и высшего образования Марк Шлеенков отметил важность участия в конференции для студентов и аспирантов, подчеркнув, что это не только большая ответственность, но и возможность реализовать себя в научных исследованиях.

"Губернатор Вячеслав Федорищев выделил эту задачу как ключевую в области развития науки и технологий в регионе. Уверен, что стремление молодежи к научным достижениям сделает их востребованными специалистами, а успехи в науке повысят конкурентоспособность российской науки", — заявил министр.

В ходе рабочей встречи Марк Шлеенков и Николай Колачевский обсудили перспективы развития Самарского филиала Физического института им. П. Н. Лебедева, а также совместные инициативы по поддержке естественно-научного образования и привлечению молодежи в науку. Министр предложил идею создания научной детской площадки в сквере имени Николая Басова, выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии и одного из основателей квантовой радиофизики.

