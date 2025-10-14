16+
Молодежная политика Общество

Самарский депутат Александр Милеев стал финалистом всероссийского конкурса наставников

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев вышел в финал Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться!", который проходит с 11 по 17 октября в Казани. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: предоставлено автором

В этом году конкурс собрал 400 наставников из 79 регионов страны. По итогам финала 100 победителей войдут в кадровый резерв молодежной политики России и получат поддержку своих проектов.

Александр Милеев представит в финале собственную инициативу - проект "Чистая игра", основная цель которого - формирование у молодежи стойкого неприятия наркотиков и деструктивных сообществ через вовлечение ребят в систему военно-спортивных игр и патриотических мероприятий под наставничеством ветеранов СВО.

"Путь к этому этапу был насыщенным и требовал значительных усилий, но каждое пройденное испытание лишь укрепляло мою убежденность в большой важности нашей общей работы. Благодарю  Роспатриотцентр за организацию такого значимого конкурса - он объединяет настоящих патриотов страны и предоставляет возможность обмена опытом и вдохновения. Это достижение для меня особенно важно, ведь оно совпало с восстановлением после травмы - поддержка людей придавала мне сил. Впереди защита моего проекта "Чистая игра". Уверен, что смогу достойно представить наш регион и эту инициативу на федеральном уровне", - отметил Милеев.

Конкурс "Быть, а не казаться!" проводится по поручению президента Российской Федерации в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Его цель - поддержка лучших практик патриотического воспитания, развитие наставничества и формирование кадрового резерва общественных лидеров.

Организаторами выступают Роспатриотцентр, центр "ВОИН" и "Движение Первых" при поддержке министерства просвещения России, Российского общества "Знание" и Ассоциации волонтерских центров.

Финалисты в течение недели участвуют в образовательных треках, командных испытаниях и защищают свои проекты перед экспертным жюри. Итоги конкурса будут подведены 17 октября в Казани.

