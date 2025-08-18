Творчество без границ: молодежь Самарской области показала свой талант на площадке арт-кластера "Таврида"

С 1 по 3 августа в городе Судак республики Крым состоялось главное событие для всех творцов страны — Фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ". Фестиваль является частью большого проекта "Таврида", который входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".

Таврида объединила около 100 000 неравнодушных к творчеству участников со всех регионов России и 21 зарубежной страны. Частью фестиваля стали 21 человек из Самарской области, которые показали свой талант и присоединились к большому сообществу молодых творцов. Самарская молодежь стала участниками летних школ Академии "Меганом" — образовательных заездов и пространств для воплощения самых творческих идей.

За три дня на Фестивале прошло 300 мероприятий, посвященных молодому искусству и наполненных многообразием российской культуры. На пяти сценах выступили известные исполнители, прошли презентации и встречи с известными культурными деятелями. Выставки, мастер-классы и кинопоказы — все это также вошло в программу Тавриды.АРТ.

Ключевым моментом Фестиваля стала Церемония подведения итогов проекта "Код молодежи", организованного Росмолодежью. В этом проекте молодые дизайнеры со всей страны создавали уникальный визуальный стиль нового поколения и предлагали свои модные концепции.

По итогам народного голосования победителями были выбраны две концепции: "Импульс поколения" и "Конь-огонь". В разработке и создании второго стиля приняла участие самарская активистка, член пресс-службы общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе Виктория Коровкина.

"Проект делился на несколько этапов. По итогам заочного этапа я вошла в число ста лучших и поехала в Меганом. Там я стала частью команды, с которой мы и разработали концепцию "Конь-огонь". Я не ожидала, что войду в топ-100. Но когда дело дошло до голосования, я поняла, что буду бороться до последнего, и мы обязательно победим! Чувствую, что могу больше, чем думаю, и это заряжает меня на новые победы", — поделилась эмоциями Виктория Коровкина.

Автономная некоммерческая организация "Таврида.Арт" развивает арт-кластер "Таврида" — платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет летние школы Академии творческих индустрий "Меганом", Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. Мероприятия арт-кластера включены в федеральный проект "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" и реализуются с 2015 года.