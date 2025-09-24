В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы "Движения Первых"

Министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов провел заседание Координационного совета по взаимодействию с "Движением Первых" при губернаторе Самарской области. На встрече обсудили результаты работы "Движения Первых" в первой половине 2025 г. и планы на текущий год.

В заседании приняли участие члены совета, руководители профильных ведомств, а также активисты движения. В режиме ВКС к совещанию подключились главы муниципальных образований региона.

"Движение Первых", созданное в 2022 г. по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, является самым масштабным объединением детей и молодежи в стране. В Самарской области Движение объединяет уже более 300 тыс. участников — молодежи, наставников и родителей.

"Благодаря поддержке губернатора и правительства Самарской области, членов регионального координационного совета осуществляют свою деятельность 37 местных и 1025 первичных отделений "Движения Первых". Продолжается работа с дошкольными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, молодежной политики. Разумеется, в тех учреждениях, где активно занимаются дети и молодежь", — рассказал министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

В регионе функционируют 28 "Центров Первых" — молодежных пространств для встреч и совместного творчества активистов движения. Для решения задачи по охвату всех территорий, главам муниципальных образований, где эта работа еще не начата, поручено оказать содействие в выделении помещений.

Дополнительную поддержку окажет проект "Флагманы возможностей", в рамках которого центры получат необходимое оборудование и мебель. Проект реализуется при поддержке федерального офиса "Движения Первых". Самарская область стала пилотным регионом, где реализуется такая инициатива.

"Уверен, что это станет отличным подспорьем, особенно в маленьких и отдаленных районах. И центры станут точками притяжения для ребят", — подчеркнул Владимир Усов. Таким, например, стало уличное пространство в Волжском районе. Еще одно пространство готовится к открытию в Октябрьске, там удалось предусмотреть оформление тематического пространства "Первых" на "Алее мечты" в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Как рассказала председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Самарской области, советник губернатора по молодежной политике Кристина Гнатюк "Движение Первых" реализует в регионе десятки всероссийских и региональных программ.

"В этом году запланировано более 60 событий по разным направлениям: от волонтерства и искусства до беспилотного спорта", — сказала советник. В их числе — Всероссийский проект "Первая помощь", где совместно с организациями "Российский красный крест" и "Волонтеры-медики" планируется обучить навыкам доврачебной помощи более 2 тыс. человек. В рамках программы "Мы — граждане России!" свои первые паспорта до конца года получат более 4 тыс. подростков. Кроме того, как пилотный регион проекта "Первые в науке", Самарская область откроет 20 научных клубов для молодых исследователей по трем направлениям: "Юные техники" (робототехника и 3D-моделирование), "Юные программисты", "Юные натуралисты".

Активно ведется работа по вовлечению подрастающего поколения в патриотическую повестку. Ежегодно реализуется проект "Хранители истории", в рамках которого ребята изучают памятные места своей малой родины, ухаживают за памятниками и несут почетные караулы. А творческие хранители смогут проявить себя в региональном конкурсе "Шеврон форму красит". Лучшие пять команд получат шевроны по своим наброскам.

Осенью стартуют новые проекты, поддержанные губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым: форум патриотического воспитания "Герои нашего времени", фестиваль "Мой первый КВН", школа медиа-центров "Движение в кадре" и программа "Навигаторы будущего" по подготовке молодых вожатых.

Самарские активисты демонстрируют высокие результаты на всероссийском уровне. Победу в проекте "МедиаПритяжение" одержала Анна Иванова из Сергиевского района. Максим Епифанов из Отрадного вышел в финал чемпионата "Пилоты Будущего". Отряд "НашеВремя" из Богатовского района в составе сборной Приволжского федерального округа завоевал второе место в финале игры "Зарница 2.0" в Волгограде, а семья Шваловых-Мусиных представила область на "Семейной зарнице".

От лица "Совета Первых" — детского совещательного органа выступил Евгений Барышев, активист из Исаклинского района. Текущий созыв уже завершил работу, сейчас идет отбор новых активистов, которые будут создавать инициативы и представлять интересы ребят из своих муниципалитетов на региональном уровне. Евгений рассказал собравшимся о том, что ими был разработан типовой план работы "Совета Первых".

Владимир Усов поблагодарил администрации муниципалитетов, а также руководителей местных и первичных отделений за активное участие в организации работы движения на местах. Министр отметил инициативность и неравнодушное отношение к делу и подчеркнул, что важно консолидировать усилия по развитию молодежной политики в регионе.

"Это позволяет нам объединять усилия для создания единого воспитательного пространства", — резюмировал Владимир Усов.

В завершении встречи министр пригласил участников встречи принять участие в XIII Международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава". Регистрация в волонтерский корпус открыта до 25 сентября по ссылке.