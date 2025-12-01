Студенты самарских вузов встретились с Сергеем Рязановым в рамках проекта "Госстарт. Диалог"

В Многофункциональном молодежном центре прошла встреча со студентами выпускных курсов юриспруденции, экономики, государственного и муниципального управления, менеджмента. Гостем стал Сергей Рязанов, председатель Думы городского округа Самара и координатор федерального проекта "Историческая память" в Самарской области. Формат получился живым: открытая беседа и разбор реальных процессов работы городской Думы и органов власти.

Студенты интересовались о составе и приоритетах бюджета Самары, о том, как проходит рабочий день председателя городской Думы, как устроен цикл принятия законотворческих решений и где молодому специалисту найти точку входа в систему.

"Важно объяснить, почему государственная и муниципальная служба имеет значение. Это ответственность за решения и интерес к делу, когда делаешь город и область удобнее для жизни. Такой формат работает, потому что это разговор. Чем больше ребята задают вопросов, тем точнее понимают, как устроена публичная сфера и как в нее входить", — отметил Сергей Рязанов.

Своими впечатлениями поделился участник встречи Егор Козин, студент Университета "МИР", института экономики и права. По его словам, это первая возможность такого масштаба задать вопросы лично председателю Думы и подробно разобраться, как формируется бюджет и как реально работает городская Дума.

"Чем занимается городская Дума? Сегодня есть шанс разобраться в структуре и понять, где молодой специалист может быть полезен. О встрече узнал в университете, пришел подготовленным и не пожалел. В будущем планирую карьеру в правоохранительной сфере, поэтому это для меня практический взгляд на систему управления городом", — рассказал Егор Козин.

Проект "Госстарт. Диалог — Политика" входит во Всероссийскую программу "ГосСтарт", реализуемую Федеральным агентством по делам молодежи по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Это профориентационный формат, где молодежь общается с представителями власти и экспертами.