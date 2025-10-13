Молодежь Воронежа познакомится с работой предприятий в рамках акции "Неделя без турникетов"

Воронежские предприятия машиностроительного комплекса участвуют в осеннем этапе Всероссийской акции "Неделя без турникетов", организованной Союзом машиностроителей России совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям. В Воронежской области проект традиционно проходит при поддержке регионального отделения СоюзМаш и банка НОВИКОМ, входящего в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех. Инициатива направлена на раннюю профориентацию молодежи и популяризацию инженерных профессий.
В 2025 году основные мероприятия акции проходят с 13 по 19 октября. В Воронежской области к проекту присоединились ведущие машиностроительные компании региона: АО "ВЦКБ "Полюс", АО "Концерн "Созвездие", АО "НИИЭТ", АО "ВНИИ "Вега", ОАО "Тяжмехпресс" и АО "РИФ".
В рамках "Недели без турникетов" школьники и студенты смогут увидеть производства изнутри, познакомиться с современным оборудованием, пообщаться с инженерами и мастерами, узнать о востребованных профессиях и перспективах трудоустройства. Многие экскурсии сопровождаются демонстрацией технологических процессов, встречами с молодыми специалистами и презентацией программ стажировок.
"Сегодня крайне важно показывать молодежи, что инженерные и рабочие профессии - это не просто ремесло, а основа технологического развития страны. "Неделя без турникетов" помогает школьникам и студентам увидеть современную промышленность своими глазами и осознанно выбрать путь в производственной сфере", - отметил председатель Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Анатолий Кузнецов.
Банк НОВИКОМ, председатель правления которого курирует Воронежское отделение, традиционно поддерживает профориентационные проекты СоюзМаш России, направленные на укрепление кадрового потенциала отечественной промышленности. Банк также реализует собственные инициативы, сотрудничая с инженерными вузами, содействуя развитию программ подготовки специалистов и повышению престижа инженерных профессий.
"Формирование нового поколения инженеров - стратегическая задача для промышленности. Поддерживая инициативы Союза машиностроителей России, мы вносим вклад в развитие кадрового резерва и устойчивое будущее высокотехнологичных отраслей", - подчеркнул управляющий офисом НОВИКОМа в Воронеже Илья Лазукин.
Акция "Неделя без турникетов" проводится с 2015 года дважды в год - в апреле и октябре. За десять лет в ней приняли участие более 2,7 миллиона человек, для которых свои двери открыли более чем 15 тысяч предприятий по всей стране.
