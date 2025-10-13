16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодежь Воронежа познакомится с работой предприятий в рамках акции "Неделя без турникетов" "Т Плюс" и "Российские студенческие отряды" откроют новые карьерные возможности для молодёжи Молодежный форум в Самаре: спорт, медиа, уличная культура и живое общение Месяц профессий в "Пятёрочке": тысячи детей поиграли в пекаря, спасателя и медика Студенческие отряды Самарской области стали призерами окружной спартакиады в Ижевске

Молодежная политика Общество

Молодежь Воронежа познакомится с работой предприятий в рамках акции "Неделя без турникетов"

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Воронежские предприятия машиностроительного комплекса участвуют в осеннем этапе Всероссийской акции "Неделя без турникетов", организованной Союзом машиностроителей России совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям. В Воронежской области проект традиционно проходит при поддержке регионального отделения СоюзМаш и банка НОВИКОМ, входящего в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех. Инициатива направлена на раннюю профориентацию молодежи и популяризацию инженерных профессий.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В 2025 году основные мероприятия акции проходят с 13 по 19 октября. В Воронежской области к проекту присоединились ведущие машиностроительные компании региона: АО "ВЦКБ "Полюс", АО "Концерн "Созвездие", АО "НИИЭТ", АО "ВНИИ "Вега", ОАО "Тяжмехпресс" и АО "РИФ".

В рамках "Недели без турникетов" школьники и студенты смогут увидеть производства изнутри, познакомиться с современным оборудованием, пообщаться с инженерами и мастерами, узнать о востребованных профессиях и перспективах трудоустройства. Многие экскурсии сопровождаются демонстрацией технологических процессов, встречами с молодыми специалистами и презентацией программ стажировок.

"Сегодня крайне важно показывать молодежи, что инженерные и рабочие профессии - это не просто ремесло, а основа технологического развития страны. "Неделя без турникетов" помогает школьникам и студентам увидеть современную промышленность своими глазами и осознанно выбрать путь в производственной сфере", - отметил председатель Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Анатолий Кузнецов.

Банк НОВИКОМ, председатель правления которого курирует Воронежское отделение, традиционно поддерживает профориентационные проекты СоюзМаш России, направленные на укрепление кадрового потенциала отечественной промышленности. Банк также реализует собственные инициативы, сотрудничая с инженерными вузами, содействуя развитию программ подготовки специалистов и повышению престижа инженерных профессий.

"Формирование нового поколения инженеров - стратегическая задача для промышленности. Поддерживая инициативы Союза машиностроителей России, мы вносим вклад в развитие кадрового резерва и устойчивое будущее высокотехнологичных отраслей", - подчеркнул управляющий офисом НОВИКОМа в Воронеже Илья Лазукин.

Акция "Неделя без турникетов" проводится с 2015 года дважды в год - в апреле и октябре. За десять лет в ней приняли участие более 2,7 миллиона человек, для которых свои двери открыли более чем 15 тысяч предприятий по всей стране.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2