Молодежная политика Общество

Молодежный форум в Самаре: спорт, медиа, уличная культура и живое общение

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 10 по 12 октября в Самаре на базе торгового комплекса "ГудʼОК" пройдет молодежный форум, который объединит более 300 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Начало — 10 октября в 11:00, участие бесплатное. Организатор — Круглогодичный молодежный центр "Безопасность и профилактика" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства Самарской области.

Фото: Круглогодичный молодежный центр "Безопасность и профилактика"

Форум станет площадкой для общения, обмена опытом, спортивной активности и творческого самовыражения. В программе — мастер-классы по медиа, воркауту, паркуру, брейкингу, скейтбордингу, самокату, граффити и стрит-арту. Пройдут соревнования по уличной культуре, финалы хип-хоп и брейк-данс баттлов, показ короткометражного фильма, конкурс медиа-контента и воркшопы по социальным проектам.

Участники форума смогут пообщаться с экспертами, заявить о своих инициативах и найти единомышленников. Все это в неформальной, но продуктивной атмосфере.

Форум ориентирован на школьников, студентов, педагогов, наставников, тренеров, молодых специалистов и всех, кто заинтересован в развитии молодежной среды — через спорт, культуру, медиа и социальные проекты.

Регистрация доступна по ссылке.

