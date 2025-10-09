Молодежный форум в Самаре: спорт, медиа, уличная культура и живое общение

С 10 по 12 октября в Самаре на базе торгового комплекса "ГудʼОК" пройдет молодежный форум, который объединит более 300 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Начало — 10 октября в 11:00, участие бесплатное. Организатор — Круглогодичный молодежный центр "Безопасность и профилактика" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства Самарской области.
Форум станет площадкой для общения, обмена опытом, спортивной активности и творческого самовыражения. В программе — мастер-классы по медиа, воркауту, паркуру, брейкингу, скейтбордингу, самокату, граффити и стрит-арту. Пройдут соревнования по уличной культуре, финалы хип-хоп и брейк-данс баттлов, показ короткометражного фильма, конкурс медиа-контента и воркшопы по социальным проектам.
Участники форума смогут пообщаться с экспертами, заявить о своих инициативах и найти единомышленников. Все это в неформальной, но продуктивной атмосфере.
Форум ориентирован на школьников, студентов, педагогов, наставников, тренеров, молодых специалистов и всех, кто заинтересован в развитии молодежной среды — через спорт, культуру, медиа и социальные проекты.
Регистрация доступна по ссылке.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.