Директор Самарского металлургического колледжа Николай Мальцев погиб в массовом ДТП

Директор Самарского металлургического колледжа Николай Мальцев погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает учебное учреждение.
Николай Мальцев стал директором СаМеК 11 сентября 2023 года. "Он внес значительный вклад в развитие колледжа, творчески подходил к решению поставленных задач, находил реальные решения для улучшения материальной базы, внедрял новые формы организации труда. Коллеги знали его как требовательного, но чуткого и справедливого руководителя", — говорят о Николае Мальцеве сотрудники колледжа.
Трагедия произошла 21 ноября. Речь идет о массовом ДТП на трассе Самара — Большая Черниговка. Там столкнулись Kia Rio, Lada Granta и Lada Priora. В результате погибли два человека, еще трое пострадали.
Последние комментарии
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу