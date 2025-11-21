Под Самарой столкнулись три машины: два человека погибли, трое пострадали

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 21 ноября, около 18:00 на 37 км дороги А-300 "Самара — Большая Черниговка" в районе пос. Дубовый Умет Волжского района произошла смертельная автокатастрофа, передает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области