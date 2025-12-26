Под Самарой в ДТП с грузовиком пострадала женщина

В среду, 24 декабря, в 14:40 на 82 км а/д Р-229 "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Волжском районе произошло ДТП с тремя авто, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 62-летний водитель за рулем Renault Logan двигался со стороны Самары в направлении Чапаевска. При перестроении он не предоставил преимущество движущемуся слева попутно без изменения движения Haval Jolion под управлением 32-летнего водителя. После этого кроссовер наехал на стоящий грузовик (ЭД 487A-01) под управлением 43-летнего мужчины.
В результате госпитализировали 56-летнюю женщину, находившуюся на пассажирском месте в кроссовере. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!