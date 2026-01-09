В Самаре не поделили дорогу Mitsubishi и Nissan, есть пострадавший

В четверг, 8 января, в 19:25 в Октябрьском районе Самары в ДТП попали водители Mitsubishi Lancer и Nissan Qashqai, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 26-летний мужчина за рулем Mitsubishi Lancer двигался по ул. Революционная со стороны ул. Гаражной в направлении ул. Дыбенко. В пути следования, возле д. 101В, его занесло и он столкнулся со встречным автомобилем Nissan Qashqai под управлением 23-летнего водителя. С места ДТП госпитализирован 36-летний пассажир автомобиля Mitsubishi Lancer.