Четыре грузовика столкнулись на трассе М-5 под Сызранью

В субботу, 27 декабря, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием четырех грузовиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:00 40-летний водитель фуры Sitrak на 904 км трассы М-5 не выбрал безопасную и столкнулся с ехавшим впереди АФ 579900-02 под управлением 46-летнего мужчины. От удара полуприцеп тягача занесло, и он врезался в большегруз Mercedes, а затем во встречный КамАЗ, который затем съехал в кювет.

В аварии пострадал 58-летний водитель КамАЗа. Его госпитализировали.