В Тольятти Lada Vesta сбила велосипедиста

В пятницу, 9 января, в 10:15 в Центральном районе Тольятти 48-летний водитель на Lada Vesta сбил велосипедиста, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Водитель двигался по ул. Ленинградской в направлении бульвара Ленина. В пути следования, возле дома № 5А, по бульвару Ленина, он наехал на 23-летнего парня на велосипеде, который двигался в попутном направлении и поворачивал налево из крайнего правого положения. Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.