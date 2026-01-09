На жд-путях в районе Царевщины поезд сбил легковой автомобиль

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 8 января, в 21:34 на жд-переезде между станциями Курумоч и Царевщина водитель легкового автомобиля выехал на рельсы перед приближающимся поездом, который следовал из Санкт-Петербурга в Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба КбшЖД.‎