Более 19 тысяч человек посетили усадьбу самарского Деда Мороза в новогодние праздники

В заключительные дни новогодних каникул вместе с Самарским Дедом Морозом, усадьба которого традиционно располагается на площади Куйбышева, гостей встречают его "коллеги" из других стран и республик. Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз. Всего за новогодние каникулы в Усадьбе уже побывали более 19 тысяч человек.
Сегодня, 10 января, вместе с самарским Дедом Морозом гостей будет встречать якутский хранитель холода Чысхаан, а 11 января — татарский зимний волшебник Кыш Бабай. Вход на праздничные программы свободный, с 12:00 до 16:00 группами по 15-20 человек.
