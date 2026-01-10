16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 19 тысяч человек посетили усадьбу самарского Деда Мороза в новогодние праздники По итогам 2025 года в Самарской области благоустроено 244 общественных и дворовых территории В ближайшие дни в Самаре ожидается снежная погода В Самаре пройдет XI благотворительная акция "Рождение добра" Зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев

Общество

Более 19 тысяч человек посетили усадьбу самарского Деда Мороза в новогодние праздники

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В заключительные дни новогодних каникул вместе с Самарским Дедом Морозом, усадьба которого традиционно располагается на площади Куйбышева, гостей встречают его "коллеги" из других стран и республик. Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз. Всего за новогодние каникулы в Усадьбе уже побывали более 19 тысяч человек.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Сегодня, 10 января, вместе с самарским Дедом Морозом гостей будет встречать якутский хранитель холода Чысхаан, а 11 января — татарский зимний волшебник Кыш Бабай. Вход на праздничные программы свободный, с 12:00 до 16:00 группами по 15-20 человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1