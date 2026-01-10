Более 19 тысяч человек посетили усадьбу самарского Деда Мороза в новогодние праздники

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В заключительные дни новогодних каникул вместе с Самарским Дедом Морозом, усадьба которого традиционно располагается на площади Куйбышева, гостей встречают его "коллеги" из других стран и республик. Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз. Всего за новогодние каникулы в Усадьбе уже побывали более 19 тысяч человек.

Фото: пресс-служба мэрии Самары