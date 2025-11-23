Четыре девушки пострадали из-за начинающего водителя в Сызрани

В воскресенье, 23 ноября, в Сызрани четыре человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 00:55 18-летний парень на Lada Priora ехал по ул. Советской в направлении ул. Достоевского. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным Nissan Almera под управлением 18-летней девушки. От удара Lada Priora отбросило на световую опору.

В аварии пострадали: 19-летняя пассажирка Lada, управлявшая иномаркой девушка и две ее пассажирки 18 и 19 лет.