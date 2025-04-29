Как устроен рынок молока: разбираемся в нюансах производства и ценообразовании

Питьевое молоко — один из самых востребованных у населения продуктов. Общий объем внутреннего рынка оценивается в 5,9 млн тонн. При этом за счет включения в перечень социально важных товаров власти сохранили за собой право регулировать цены на молоко. Также некоторые торговые сети взяли на себя обязательства по снижению наценки. И всё же стоимость молока продолжает постепенно расти, перевалив порог в 100 рулей за литр. Что влияет на цены? И как вообще устроен рынок производства молока? Разбираемся со всеми нюансами в этой статье.

Молоко в дефиците

По словам главы Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артема Белова, в 2024 г. показатель самообеспеченности молоком в России составил 81,2%. Прогноз на текущий год предусматривает сохранение производства продукта на том же уровне с вероятностью небольшого увеличения. Однако Доктрина продовольственной безопасности РФ гласит, что показатели должны расти ежегодно.

"Пороговое значение уровня самообеспеченности населения России молоком и молочной продукцией еще не достигнуто. В 2030 году он должен составить 88 процентов при индикаторе доктрины в 90%. На 2025 год этот показатель определен в 86,3%, — сообщили в организации. — Дефицит удается закрыть с помощью поставок из Республики Беларусь. Товары этой страны занимают 15% российского рынка молочной продукции, а доля в импорте в зависимости от категории варьируется в пределах от 85% до 97%".

Фото: Игорь Казарновский

При этом отмечается роль Приволжского федерального округа в производстве молока. Согласно оценке союза, он традиционно считается молочным регионом, где нет острого дефицита сырья и сконцентрирован ряд крупных перерабатывающих предприятий. Однако показатели Самарской области далеки от идеала. Покрыть дефицит помогают соседи.

"Уровень самообеспеченности молоком и молочными продуктами составляет порядка 57%. Недостаток компенсируется за счет поставок из других регионов. Общий объем ввоза сырого молока в Самарскую область составляет около 60% от всего объема переработанного молока. Основными поставщиками сырья являются Ульяновская и Нижегородская области, а также Республики Татарстан, Мордовия, Башкирия, Чувашия", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

Молоко начинается с коровы

По мнению экспертов, одним из факторов, тормозящих развитие производства молока, является снижение рентабельности из-за повышения себестоимости сырья. А ведь именно затраты на него занимают наибольшую долю в структуре цены конечного товара: около 55-60%. Но, как отмечает Союзмолоко, средняя себестоимость сырого молока сильно варьируется по рынку в зависимости от большого числа факторов: кредитной нагрузки, самообеспеченности кормами, уровня модернизации ферм и т. д.

"Молочное скотоводство Самарской области определено приоритетным направлением развития животноводства. Всего в регионе молоко производят 47 сельхозорганизаций, 286 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Ежегодно отмечается положительная динамика роста качественных производственных показателей отрасли, в том числе продуктивности дойного стада. По итогам 2024 года поголовье молочных коров составило 30,2 тысячи голов, а производство — 436,7 тысячи тонн", — отметил Алексей Попов.

Инфографика: Андрей Вечканов

По его словам, перспективы для увеличения производства есть. Сейчас в Клявлинском районе строят новый животноводческий комплекс "Старое Резяпкино" на 3550 коров и 5100 голов молодняка молочных пород. Инициатором проекта является ООО "Северная Нива Самара", которое входит в группу компаний "ЭкоНива" Штефана Дюрра. В ГК отмечают, что работа базируется на принципе "от поля до прилавка". В основе — племенное животноводство и выращивание кормов для молочного поголовья. Это играет решающую роль как в качестве и количестве молока, так и в его себестоимости.

"При оценке себестоимости производства сырого молока практика ГК "ЭкоНива" строится на показателе IOFC, что расшифровывается как income over feed costs. Он отражает доход, получаемый от коровы, за вычетом расходов на корма. Такой подход принят в молочной отрасли на международном уровне, хотя и отличается от наиболее распространенной практики в управленческом учете, когда к прямым затратам кроме кормов относятся зарплаты сотрудников, ветпрепараты и прочие расходы. В структуре себестоимости доля кормов варьируется в зависимости от ценовой конъюнктуры, но приблизительно составляет от 35-40%. Стоимость рационов коров позволяет регулировать баланс затратной и доходной части и оценивать эффективность кормления через общий доход. Благодаря накопленному опыту мы можем подбирать различные комбинации и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям с учетом стоимости компонентов рационов, баланса затрат на корма и отдачу от них в виде выручки от реализации сырого молока", — рассказали в ГК "ЭкоНива".

По словам представителей группы, на фермах четко налажена система ухода и контроля за состоянием животных на каждом этапе взросления. Коровы находятся на беспривязном содержании. Специалисты следят за их здоровьем и контролируют состав рационов. Для доения используется установка "Карусель", позволяющая одновременно получать молоко от 72 голов. После проверки качества продукция загружается в молоковозы для транспортировки на заводы по переработке.

Однако самостоятельно "ЭкоНива" перерабатывает только около 30% собственного сырого молока. Мощности предприятий, входящих в состав ГК, ограничены, и они расположены не во всех регионах присутствия компании. Поэтому большая часть сырого молока реализуется другим производителям молочной продукции.

Модернизация для ценопада

Производством питьевого молока в России занимаются 1126 заводов. Причем на первый взгляд этот вид деятельности выглядит более выгодным в сравнении с изготовлением других видов молочки.

"Питьевое молоко представляет собой прошедшее различные этапы обработки (фильтрация, нормализация по жиру и по белку, и т. д.) молоко-сырье в соотношении 1 к 1 Однако в ряде случаев пропорции меняются. Например, при производстве питьевого молока с пониженным содержанием жира из 1 килограмма сырья получается более 1 кг готового продукта. Для сравнения, для производства 1 килограмма сливочного масла нужно до 23 кг молока, сыра — до 10 кг", — рассказали в Союзмолоке.

Однако в организации отмечают, что несмотря на сравнительно несложный технологический процесс производства питьевого молока, к перерабатывающим предприятиям предъявляют высокие требования для обеспечения безопасности и качества продукции, соответствие которым накладывает дополнительную финансовую нагрузку. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы формируют около 8% себестоимости. Наиболее существенными являются затраты на упаковку (от 3% до 15-18%), оплату труда персонала (5%), обслуживание оборудования и техники (около 2%), амортизацию (около 5%).

Инфографика: Андрей Вечканов

"В Самарской области производством молока и молочной продукции занимаются более 100 организаций. Мощности предприятий позволяют перерабатывать 550 тысяч тонн сырья в год. Они делают кисломолочные и цельномолочные продукты, сливочное масло, сыры и сырные продукты. Для увеличения производства, повышения качества и уменьшения себестоимости товаров на заводах активно проводится комплексная модернизация производства, вводится в эксплуатацию новое оборудование и внедряются технологические линии. Так, на базе комбината "Самаралакто" АО "Эйч Энд Эн" реализовал инвестиционный проект. Установлены 4 новые производственные линии по выпуску кисломолочной, творожной и детской продукции в инновационной упаковке", — рассказал глава самарского Минсельхоза.

Цены растут

Значительную часть стоимости питьевого молока на полке занимают НДС и торговая наценка. Доли составляют 10% и 15% соответственно.

"Организации розничной торговли также несут затраты на реализацию продукции. В перечень входят зарплаты, хранение, транспортировка, техническое обеспечение работы торговых залов и складских площадей и прочее", — объясняют в Союзмолоке.

Однако молоко входит в список социально значимых товаров первой необходимости, что также оказывает влияние на ценообразование. С одной стороны, Правительство РФ имеет возможность устанавливать предельные розничные цены, если в течение 60 дней подряд рост стоимости составляет 10% и более. С другой — некоторые торговые сети берут на себя обязательства по ограничению наценки. Например, в магазинах "Магнит" и "Ашан" она снижена до 5-10%. Планируется проведение промо-акций.

"Ашан" ведет работу по пересмотру стоимости более 800 наименований товаров. В ходе переговоров с поставщиками рассматриваются расширение промо-предложения и поэтапное снижение цены на часть ассортимента. В категории, включающей молоко, средний процент снижения на более 500 артикулов составит 17%, на некоторые позиции — до 40%", — сообщили в пресс-службе торговой сети.

Пока же в Самарской области средняя цена на пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности составляет более 85 руб./л, на ультрапастеризованое — более 107 руб./л (по данным на март). Согласно сведениям службы госстатистики, эти показатели ниже общероссийских на 9-10%. Однако с начала года молоко в регионе подорожало в среднем на 5 рублей, и тенденция, судя по всему, сохранится.

Инфографика: Андрей Вечканов

"Полочная цена зависит от рыночной ситуации: ценообразование выстраивается с учетом закупочной стоимости. Производители молока информируют нас о повышении отпускных цен на 5-10% в в зависимости от наименования. Они ссылаются на удорожание кормов, а соответственно, и сырого молока, на увеличение стоимости логистики", — сообщили в "Ленте".

Спрос на молоко также продолжает увеличиваться. Например, в самарских гипермаркетах "Лента" объемы продаж молока в 2024 году выросли почти на 20% по сравнению с 2023-м. Причем показатель по локальной продукции составил около 15%. "Ашан" в первом квартале 2025 г. продал в регионе более 300 тыс. литров молока.

Развитие в зоне риска

Очевидно, что перспективы для развития молочной индустрии есть. Но представители отрасли говорят и о рисках, которые могут стать сдерживающим фактором.

"Ситуация на рынке сырого молока и готовой молочной продукции остается волатильной. Основными вызовами для отрасли являются также высокая ключевая ставка, сокращение господдержки и продолжающийся рост себестоимости производства. Еще одна важная проблема — нехватка кадров как в сельском хозяйстве, так и в перерабатывающей промышленности", — отметили представители "ЭкоНивы".

По мнению экспертов Союзмолока, ключевыми рисками дальнейшего развития индустрии являются повышение инвестиционной емкости и стоимости проектов, увеличение кредитной нагрузки по вновь привлекаемым и действующим займам, диспаритет себестоимости и цен, ужесточение требований к получателям субсидий и прочих факторов, и в преодолении этих проблем может помочь государство:

"В стратегическом плане необходимо и дальше наращивать производство сырого молока. Должно происходить и строительство новых ферм, и модернизация действующих животноводческих комплексов. Для этого в текущих экономических условиях с учетом длительных сроков окупаемости проектов и высокой инвестиционной емкости нужны доступные кредиты и прочие меры государственной поддержки сырьевого сектора".

Сейчас в Самарской области сельхозпроизводители могут получить господдержку по широкому спектру направлений: от развития молочного скотоводства и собственного производства молока до возмещений на уплату займов и страховки, а также приобретение кормов, строительство и ремонт животноводческих помещений. Кроме того, предусмотрены льготные кредиты для перерабатывающих предприятий — на закупку сырья и модернизацию производства.