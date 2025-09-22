Выпускник "Школы героев" Владимир Пудов представил проект с использованием агродронов на Поволжской агропромышленной выставке

На XXVII Поволжской агропромышленной выставке, которая прошла в пос. Усть-Кинельский на территории Поволжской машиноиспытательной станции, одним из ключевых событий стала презентация перспективного проекта с использованием агродронов.
Его представил выпускник первого потока "Школы героев", заместитель главы Кинельского района Владимир Пудов.
Проект героя направлен на обучение ветеранов специальной военной операции управлению современной сельскохозяйственной техникой — дронами для обработки сельскохозяйственных культур. Инициатива решает сразу две важные задачи: обеспечивает аграрную отрасль высококвалифицированными кадрами и создает достойные условия для трудоустройства и адаптации защитников отечества.
"Это направление сейчас у нас очень хорошо развивается. Агродроны — это транспорт будущего. Наша цель — чтобы ребята в сельской местности приходили и устраивались операторами дронов, получая достойную зарплату. Здесь, на выставке, мы как раз показываем наши дроны-опрыскиватели, на которых в будущем смогут работать ветераны СВО", — отметил Владимир Пудов.
Экспозиция с агродронами вызвала живой интерес у посетителей и участников форума, собравшего более 500 сельхозпредприятий из 20 регионов России. Проект был представлен в рамках выставочной программы, которая включала демонстрацию новейшей техники, перспективных сортов растений и пород животных, а также подписание соглашений о сотрудничестве.
Официальное открытие выставки дал врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. Он подчеркнул федеральное значение мероприятия как ключевой площадки для демонстрации достижений, обсуждения трендов и перспектив развития АПК.
Одна из главных целей выставки — внедрение передовых достижений науки и техники в агропромышленный комплекс и привлечение в отрасль новых специалистов через инновационные и социально значимые инициативы.
Поволжская агропромышленная выставка — одно из крупнейших аграрных мероприятий в России с федеральным статусом. Ежегодно она объединяет ведущие агрохолдинги, производителей техники, научные институты и фермерские хозяйства для демонстрации достижений и обмена опытом.
