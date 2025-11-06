Всероссийская федерация фиджитал спорта заключила стратегические соглашения с флагманами отечественного спорта — Федерацией хоккея России, Всероссийским футбольным союзом, Федерацией баскетбола России, Российской автомобильной федерацией.

Подписание соглашений состоялось на стенде министерства спорта РФ международного форума "Россия — спортивная держава". Они направлены на развитие фиджитал-дисциплин в рамках уже существующих и популярных видов спорта. Сотрудничество будет способствовать массовому вовлечению детей, молодежи в занятия спортом, с учетом цифрового, технологического формата.

Основные направления сотрудничества включают подготовку спортивного резерва — формирование сборных команд РФ по фиджитал-дисциплинам, интеграцию фиджитал-дисциплин в структуру традиционных видов спорта; разработку стандартов организации и проведения соревнований; формирование профессионального сообщества судей через систему обучения и сертификации.

Никита Нагорный, президент Всероссийской федерации фиджитал спорта:

"Вместе с ведущими федерациями мы начинаем формирование нового поколения универсальных спортсменов, которые будут одинаково сильны в реальном спорте и цифровых дисциплинах. Фиджитал спорт использует лучшие традиции хоккея, футбола, баскетбола, автоспорта, дополняя их современными цифровыми возможностями. Совместная работа с российскими федерациями баскетбола, хоккея, российским футбольным союзом и федерацией автомобильного спорта даст возможность вывести проведение соревнований и популяризацию фиджитал спорта на качественно новый уровень в первую очередь среди молодежи".

Дмитрий Курбатов, Генеральный директор Федерации хоккея России:

"Фиджитал спорт — перспективное направление. Здорово, что мы сотрудничаем по нему с другими федерациями, это очень помогает кооперации. Мы делаем важное дело, отрывая молодежь от компьютера, но в то же время не запрещаем с ним работать. Электронные спортивные игры популярны у молодежи уже много лет. Не секрет, что и профессиональные спортсмены часто проводят время за ними. Хоккей — одна из самых популярных игр в России, так же, как и компьютерный хоккей. Со стороны Федерации хоккея России очень рады, что можем сделать подобную коллаборацию. Всероссийская федерация фиджитал спорта — организация молодая, и мы с радостью будем ее поддерживать".

Владимир Дячок, Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола:

"Баскетбольное двоеборье — это уже не экспериментальный вид спорта, а рабочий инструмент по вовлечению в нашу любимую игру с мячом. Мы видим, как включаются дети, как растёт интерес со стороны регионов. Теперь важно закрепить этот прогресс. Подписание соглашения с Всероссийской федерацией фиджитал спорта — это важный этап на пути развития дисциплины и наша общая точка опоры, позволяющая систематизировать и закрепить единые правила, чёткие требования к судьям и другие совместные договоренности. Российская федерация баскетбола готова вносить свой вклад в совместную работу, чтобы каждый мог найти свой путь в баскетболе".

Максим Митрофанов, Генеральный секретарь Российского футбольного союза:

"Для Российского футбольного союза такое сотрудничество открывает новые возможности по работе с молодой аудиторией. Футбол — спорт номер один в мире, отрасль с самой широкой аудиторией. Нам крайне важно постоянно развиваться, быть на волне современных трендов, работать с молодежью. Фиджитал-футбол как новый инструмент может позволить охватить аудиторию, которая изначально ориентирована на цифровые игры и перевести их интерес в реальные тренировки и соревнования".

Борис Ротенберг, Президент Российской автомобильной федерации:

"Подписание соглашения с Федерацией фиджитал спорта — важный шаг для развития нашего общего спортивного направления. Автоспорт всегда стремился к внедрению новейших технологий, и фиджитал открывает перед нами новые возможности. Мы видим, как виртуальные симуляторы и киберспортивные дисциплины играют огромную роль в подготовке пилотов, повышении их реакции и тактического мышления. Это партнерство позволит нам еще глубже интегрировать цифровые решения в развитие автомобильного спорта, сделать его еще более зрелищным и доступным для молодого поколения, а также укреплять наш национальный технологический суверенитет в этой динамично развивающейся сфере".

Соглашения с российскими спортивными федерациями предусматривают совместную разработку и внедрение фиджитал-дисциплин в систему спортивных соревнований, методических программ для тренеров и спортсменов, а также популяризацию новых форматов спорта среди населения. Планируется проведение совместных турниров, образовательных мероприятий и создание инфраструктуры для занятий фиджитал спортом.

Партнерство между Федерацией фиджитал спорта и ведущими спортивными федерациями России — значительный шаг на пути к формированию нового поколения спортсменов, способных успешно сочетать достижения в физической культуре с мастерством в цифровом пространстве.