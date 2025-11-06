300 школьников Самарской области приняли участие в "Уроке футбола" со звездами сборной России

6 ноября на поле стадиона "Солидарность Самара Арена" в рамках проекта Российского футбольного союза "Футбол в школе" состоялся урок футбола. Его участниками стали школьники Самарской области и звезды сборной России по футболу Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Игорь Семшов, Руслан Пименов, Владислав Игнатьев и Денис Глушаков, а также блогеры братья Дмитрий и Егор Губиньо. Ведущим мероприятия выступил спортивный комментатор Виктор Гусев.

Школьники распределились группами по полю. Вместе со знаменитыми футболистами они провели разминку, отработали прием и ведение мяча, а затем сыграли несколько товарищеских матчей. Звезды футбола переходили от одной группы к другой, и каждый участник урока получил возможность пообщаться и получить полезные советы от профессионалов.

Общенациональный проект "Футбол в школе" Российского футбольного союза существует для того, чтобы как можно больше детей по всей стране заинтересовались игрой. Сегодня в нем участвует более 6000 тысяч школ и почти 2 миллиона мальчишек и девчонок во всех регионах России. В Самарской области к проекту присоединились 131 школа и 11 дошкольных учебных учреждений.

"Сегодняшний урок — часть большого проекта Российского футбольного союза. "Футбол в школе" — это дополнительный третий урок физической культуры в неделю, на котором школьники играют в футбол. РФС обучил и подготовил по этой программе 8 тысяч учителей физкультуры, выделяет инвентарь для проведения занятий. Чтобы ребятам было интереснее, мы проводим фестивали и мастер-классы со звездами российского футбола, игроками, в прошлом защищавшими честь сборной нашей страны. Согласитесь, это незабываемые эмоции для каждого ребенка. Это мотивирует и детей, и педагогов, и мы очень гордимся этим проектом", — рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Урок футбола входит в программу главного спортивного форума страны "Россия — спортивная держава". Оператор — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ и Правительства Самарской области. Стратегический партнер Форума — АО "Объединенная химическая компания "Уралхим".