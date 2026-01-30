16+
Евгений Пашутин: "Мы бы справились, даже если Михайловский был бы на площадке"

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После матча с "Самарой" (74:93) главный тренер "БЕТСИТИ-Пармы" Евгений Пашутин высказался о влиянии на игру Никиты Михайловского, который пропускал матч по состоянию здоровья. 

"Не знаю, что случилось с Михайловским. Мы готовились к нему, вот Виктор Сэндерс должен был персонально встать на защиту против Никиты. Конечно, он лидер, он агрессивно играет, но я думаю, мы бы справились, даже если Никита был бы на площадке" — сказал тренер пермяков. 

