Евгений Пашутин: "Мы бы справились, даже если Михайловский был бы на площадке"

После матча с "Самарой" (74:93) главный тренер "БЕТСИТИ-Пармы" Евгений Пашутин высказался о влиянии на игру Никиты Михайловского, который пропускал матч по состоянию здоровья.
"Не знаю, что случилось с Михайловским. Мы готовились к нему, вот Виктор Сэндерс должен был персонально встать на защиту против Никиты. Конечно, он лидер, он агрессивно играет, но я думаю, мы бы справились, даже если Никита был бы на площадке" — сказал тренер пермяков.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!