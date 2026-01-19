16+
Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" уступила в гостях "Уралмашу"

ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 18 января, в Екатеринбурге прошел очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого "Уралмаш" принимал "Самару" - 46:109.

В первой же атаке Никита Михайловский реализовал "2+1". Но следующих очков от "Самары" пришлось ждать почти шесть минут. Хозяева за это время выдали рывок 21:0, уже к середине стартового периода добившись комфортного задела. Атака уральцев действовала безотказно: восемь точных трехочковых за четверть. Устоять перед этим натиском самарская команда не могла: 13:39 после первой четверти.

Да и вторую самарцы начали не лучшим образом, проиграв четырехминутный отрезок 0:12. Только после попадания Никиты Михайловского нападение заработало, к тому же и защита, наконец, чуть притормозила соперника. "Самара" даже выиграла вторую половину второго периода, но к большому перерыву ее положение было по-прежнему не самым обнадеживающим: 26:58.

Перерыв принципиально ничего не изменил. "Уралмаш" уверенно контролировал происходящее на площадке, лишь увеличивая разницу. Даже залп из двух подряд дальних попаданий от Андрея Саврасова и Данилы Чикарева в середине третьей четверти не сказался на положении самарцев: 37:81 перед заключительной десятиминуткой. Но и при таком преимуществе хозяева не стали расслабляться. Глеб Шейко открыл период трехой — уральцы ответили на это очередным рывком: 16:0 за четыре минуты. И не оставили "Самаре" ни шанса на достойную концовку.

"Новому главному тренеру "Уралмаша" дебют удался. С первых минут были видны настрой и агрессия, выдавливание наших игроков из схем… Мы пытались где-то сыграть индивидуально — не получилось. 29 потерь — неприятная цифра, — прокомментировал главный тренер "Самары" Владислав Коновалов. — Видно истощение наших лидеров, мы несем потери в составе, тяжелый график: восемь матчей в этом месяце, и все соперники из топов… Физические кондиции выходят на первый план, мы уступаем в габаритах, проигрываем на подборе, давая сопернику набирать легкие очки из-под кольца. Ноги, свежесть — этого у нас сегодня не было. Из положительных моментов можно отметить Артема Пивцайкина, который хорошо себя проявил как молодой игрок. Но в целом это была провальная игра".

